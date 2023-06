Le Port : le parvis du Grand Marché fait peau neuve en août

Ce mardi 20 juin 2023 a eu lieu au Port une réunion publique d’information sur le réaménagement du parvis du Grand Marché. Ce projet s’inscrit dans une démarche à rendre "plus attractif et plus animé" le centre-ville du Port. Les travaux financés par des fonds européens au titre de la relance économique, vont débuter en août pour une durée de trois mois. Nous relayons le communiqué de la ville du Port ci-dessous (Photo : ville du Port)

éCette place du Grand Marché est importante, elle fait partie de l’histoire de la ville. Je veux qu’elle devienne, une destination au Port parce que c’est agréable, c’est beau, qu’il fait bon et que c’est sécuriséé a déclaré Olivier Hoarau. Le maire du Port animait ce mardi 20 juin, en présence des élus, une réunion publique d’information sur le réaménagement du parvis du Grand Marché. Action qui s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, le réaménagement comprendra l’ouverture de la place vers la rue avec des assises colorées, l’installation de toiles d’ombrage et la plantation de jeunes arbres. Une fontaine et des toilettes automatiques seront aussi installées.

Ce projet global d’aménagement s’inscrit dans une véritable stratégie d’amélioration des conditions d’accueil du public sur cet espace, pour le rendre attractif et plus animé. Les travaux doivent permettre au centre-ville de retrouver son attractivité. Il s’agit de favoriser la présence, le flux, le repos et la détente. « L’objectif c’est aussi de reconstruire l’identité du Grand Marché et de redéfinir la galerie » a ajouté Olivier Hoarau. Le maire a rappelé que d’autres travaux - requalification du bas de la rue François de Mahy, construction d’un hôtel de 80 chambres, projet de nouveaux bureaux/ locaux commerciaux et d’un nouveau commissariat- vont contribuer à dynamiser le centre-ville. La construction et la livraison de logements dans la zone vont ramener plus de consommateurs en centre-ville et créer de nouvelles demandes.

Les travaux sur le parvis du Grand Marché, d’une durée de trois mois environ seront financés par des fonds européens au titre de la relance économique. Ils devront démarrer en août, juste après la tenue des journées commerciales de la ville du Port.