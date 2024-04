À Saint-Denis, les travaux du stade Jean Ivoula entrent dans leur dernière phase

En travaux depuis plus d'un an pour rénovation, le stade Jean Ivoula et le petit stade de l'Est devraient bientôt être livrés. À cette occasion, ce mercredi 3 avril 2024, la ville de Saint-Denis a organisé une visite pour faire un point d'étape sur la dernière phase du chantier. Terrains, tribune, éclairage… tout a été remis aux normes. Le montant de travaux s'élève à plus de millions d'euros (Photo sly/www.imazpress.com)

D'ici quelques mois, l'équipe du Saint-Denis FC pourra de nouveau fouler le sol de leur stade. Un sol tout neuf et un complexe sportif qui pourra accueillir davantage de supporters, y compris les personnes à mobilité réduite.

- Des panneaux solaires installés -

Le toit du stade de l'Est Jean Ivoula a fait peau neuve. Après y avoir installé pas moins de 4.224 panneaux solaires, c'est sa structure même qui a fait l'objet d'importants travaux.

Pour soulager la charpente, ce sont plusieurs dizaines d'entretoises (pièce rigide qui en relie deux autres) qui ont été posées.

Plus de 10 millions d'euros ont été investis par la mairie pour remettre le stade de l'Est aux normes.

