Saint-Paul : à la (re)découverte de l’histoire des 360 ans du peuplement de La Réunion

Le 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion continue d'être célébré à Saint-Paul ce dimanche 12 novembre 2023. Une journée placée sous le signe de l’histoire et de la culture avec l'organisation de nombreuses animations (photo : rb/www.imazpress.com)

C'est en 1663 que le peuplement définitif de l'île que l'on appelait Bourbon débute. Cette année-là, Louis Payen et son compagnon débarquent à Saint-Paul avec une dizaine de personnes en apportant avec eux des outils, des semences et du bétail.

Le groupe se fixera à l’arrière de la bande de sable littorale, au pied de la pente montagneuse, à proximité d’une caverne entre la Ravine Bernica et le Cap de la Marianne.

Deux ans plus tard, en 1665, Etienne Regnault s'installe à son tour avec une vingtaine de colons.

L'anniversaire du peuplement marque un moment important pour la ville de Saint-Paul, rappelant son rôle central dans le développement et l'épanouissement de l'île. L'occasion de célébrer et (re)découvrir son histoire fascinante avec l'organisation d'un week-end d'animations. Au programme, balades patrimoniales en mode doux, spectacle de danse, expositions, conférence et même Kabar.

Samedi, un spectacle de danse et un kabar avec JAV et Danyel Waro étaient organisés sur le front de mer. Sans oublier le food festival qui valorisait les cuisines venues du monde entier. Et les animations se poursuivent ce dimanche.

- Balades patrimoniales, expositions et ateliers -

Dans le cadre de ce 360ème anniversaire, une grande balade en mobilité douce est proposée au visiteurs qui seront accompagné d'un guide. L'objectif, aller à la découverte de la Tour des Roches avec sept points d'étapes. Les participants passeront par la ravine Bernica, la poudrière, le lavoir, le moulin à eau, le bassin vital et la grande maison Savanna. Huit créneaux de départs sont possibles ce dimanche.

En parallèle, dans le réseau de lecture publique, un atelier fabrication de timbre et carte postale est proposé par l'association "Un timbre pour tous 974" le 22 novembre à la bibliothèque de Plateau Caillou.

De son côté, la Réunion des livres met en place une exposition "Dessine la ville", Saint-Paul berceau du peuplement de l'île, jusqu'à la fin du mois dans les bibliothèques de Bois-de-Nèfles et du Guillaume.

Autre exposition, "20 ans, 20 poètes" à la médiathèque Michel-Adelaïde à Saint-Gilles-les-Bains.

Le programme complet à retrouver ici.

