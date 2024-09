"Vis ma Vie" : à Saint-Paul, cyclistes et conducteurs de bus échangent leur place

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, le Territoire de l’ouest, en partenariat avec la Région Réunion et le Collectif réunionnais des usagers de la bicyclette (CRUB), a lancé ce lundi 16 septembre 2024 une opération innovante et immersive intitulée "Vis ma Vie". Cette initiative, inédite à La Réunion, vise à sensibiliser cyclistes et conducteurs de bus aux risques qu’ils courent et qu’ils représentent sur les routes, en leur offrant l’opportunité de vivre l’expérience de l’autre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Territoire de l'ouest)

Ce lundi, sur l'axe mixte de Cambaie, les conducteurs de bus des réseaux Kar’Ouest et Car Jaune et des cyclistes ont donc échangé littéralement leurs places lors d'une expérience grandeur nature.

Les conducteurs de bus ont enfourché des vélos pour ressentir le souffle d’un bus passant à proximité, découvrant ainsi les dangers auxquels sont confrontés les cyclistes au quotidien.

Tandis que les cyclistes ont pris place dans les cabines de conduite des bus pour appréhender les défis auxquels les chauffeurs de bus font face, tels que les angles morts, le porte-à-faux, et la zone de balayage des véhicules lourds.

Cet atelier a pour objectif de promouvoir la sécurité et la cohabitation pacifique et de découvrir les dangers et difficultés rencontrés par les uns et les autres. Un atelier qui fait sens en cette SEM 2024 dont le thème est "Les espaces publics partagés".