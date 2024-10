"Zistwar Bébèt" : une tournée hors les murs pour faire frissonner les Réunionnais

Du 15 au 31 octobre 2024, la Cie Lolita Monga emmènera son spectacle "Zistwar Bébèt" dans six lieux du territoire de la Cinor pour une série de représentations hors les murs gratuites au plus près du public réunionnais. La compagnie et la Cité des Arts plongeront le public dans les histoires les plus effrayantes du patrimoine local, une création théâtrale unique mêlant récits traditionnels et musique envoûtante. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Inspiré des contes, légendes et histoires vraies de l’île, "Zistwar Bébèt" met en scène deux comédiens et un musicien. Ce spectacle fénwar donne vie à des histoires glanées aux quatre coins de l’île : La Dame blanche, Sitarane, des histoires de revenants.... Frissons kap kap garantis. Le spectacle s’adresse à tous, dès 10 ans.

Cette série de six représentations gratuites est proposée dans différents lieux implantés sur le territoire de la Cinor dans le cadre du dispositif "Vacances culturelles" du Ministère de la Culture.

Chaque représentation sera suivie d’un échange avec les artistes, permettant au public d’approfondir leur expérience et de partager leurs émotions et leurs histoires.

La tournée sera accompagnée d’ateliers de collectes de paroles pour recueillir et préserver les récits oraux des Réunionnais.

- Au programme -

- Mardi 15 oct. : Médiathèque Aimé Césaire (Sainte-Suzanne) à 18h

- Lundi 21 oct. : Léproserie Saint Bernard (La Montagne) à 18h30

- Vendredi 25 oct. : Médiathèque Anne Mousse (Sainte-Marie) de 10h à 12h pour l’atelier et à 18h pour la représentation

- Jeudi 31 oct. : Château Morange de 9h30 à 11h30 pour l’atelier et à 19h pour la représentation

Représentations réservées aux bénéficiaires de la structure

- Mercredi 23 oct. : MAS Franche Terre (Sainte-Suzanne) à 17h15

- Jeudi 24 oct. : Sénioriales (Sainte-Marie) à 14h30

Pour participer : Inscriptions auprès des structures d’accueil directement (places limitées).