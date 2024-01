Innovathon tourisme : une première édition à La Réunion

La Région Réunion, la Fédération réunionnaise de tourisme et l’IRT pour le Lab Tourisme organisent le 1er Innovathon Tourisme de La Réunion. Une compétition d'innovation qui invite tous les passionnés du secteur touristique à apporter des solutions novatrices à des défis cruciaux pour La Réunion. Les candidats ont jusqu'au 22 janvier 2024 pour tenter leur chance. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous. (photo Sly/www.imazpress.com)

L’innovathon s’adresse à :

- des prestataires touristiques qui ont un projet innovant

- des entreprises ou porteurs de projets qui proposent une solution innovante à une problématique touristique

- des personnes motivées qui souhaitent rejoindre une équipe projet !

Du 21 au 23 février 2024, les équipes sélectionnées auront la chance :

- de vivre pendant 4 jours une expérience créative et collective, pour tester, conforter ou renforcer, et accélérer leur projet,

- aux côtés de designers et de coachs en innovation touristique, d’experts locaux de l’entreprenariat,

- de bénéficier d’un accompagnement post Innovathon sur mesure.

Qu'est-ce que l'Innovathon Tourisme ?

L'Innovathon Tourisme est une compétition d'innovation sur une période courte, mobilisant l'intelligence collective pour aider les entrepreneurs et porteurs de projets à concevoir, créer et développer des solutions innovantes spécifiquement adaptées aux réalités de l'île de La Réunion.

Pourquoi un Innovathon Tourisme ?

Le Tourisme est un secteur complexe, en pleine mutation, confronté à des évènements majeurs qui obligent à le repenser (évolution des comportements, digitalisation, changements climatiques, multiplication des situations de crises...). La Réunion n’échappe pas à ces mutations qui sont accentuées par son insularité, ses spécificités géographiques et sociales.

Pour autant, notre destination dispose aussi de nombreux atouts pour faire face à ces défis et continuer à faire du tourisme un secteur majeur de développement pour notre île : un terrain de jeu réellement extra-ordinaire, une multiculturalité qu’on nous envie, un tissu économique dynamique et de nombreux dispositifs d’accompagnement pour les entrepreneurs.

C’est pour répondre à ces enjeux que l’Innovathon propose 5 défis autour de deux thématiques majeures :

1. L'identité réunionnaise dans l'expérience client :

Défi 1 : Retrouver l’identité réunionnaise dans les lieux touristiques d’hébergement et de restauration

Défi 2 : Révéler l’identité des territoires réunionnais à travers les arts culinaires

Défi 3 : Vivre l’expérience d’un pique-nique réunionnais

2. La mobilité et la gestion des flux touristiques :

Défi 4 : Découvrir La Réunion sans voiture

Défi 5 : L’observation responsable au service de l’expérience touristique

Comment participer?

Les candidats ont jusqu'au 22 janvier 2024, minuit pour compléter le formulaire de candidature via le site internetde l’évènement : https://innovathon.labtourisme.re/.

Ce qu’offre l'Innovathon :

- Une expérience créative, collective et challengeante.

- Un accompagnement par des experts de l'innovation touristique.

- Des rencontres, des opportunités de partenariats, des terrains d’expérimentation

- La possibilité de tester, conforter, renforcer et accélérer des projets à forte valeur ajoutée pour la destination.

- Un suivi personnalisé post-Innovathon pour assurer la concrétisation des projets lauréats.

Les organisateurs & partenaires :

L’innovathon est né dans le cadre du projet de plateforme d’innovation touristique, le Lab Tourisme, co-porté par la FRT et l’IRT, avec le soutien de la Région Réunion. Ce Lab Tourisme a pour finalité d’accélérer des projets innovants et stratégiques pour la destination. Il se positionne sur des projets en phase avec les identités des territoires et tenant en compte des enjeux de transitions durables et sociétales. Il accompagne la montée en compétence des acteurs du tourisme en innovation et fait l’interface avec l’écosystème de l’innovation. En bref, il donne un coup d’accélérateur aux projets touristiques innovants !

L'Innovathon Tourisme est rendu possible grâce à nos partenaires très impliqués dans le tourisme que sont le Crédit Agricole, Village by CA, Orange, Crealise, Réunion Metis et Corsair. Leur engagement envers l'innovation et le tourisme contribue significativement à la réalisation de cet événement.

