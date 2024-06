Le Port fête la 10ème édition de la journée de la mer

Ce samedi 15 juin 2024, s'est tenu sur la darse Foucque au Port ouest, la 10ème édition de la journée de la mer organisé par l'office du tourisme de l'Ouest, le cluster maritime de La Réunion, sciences Réunion et la réserve naturelle marine de La Réunion. L'occasion pour une quarantaine de professionnels du secteur de l'économie bleue de présenter leurs divers métiers et activités (Photo : SNOI-FNMM)

C’est sous une pluie battante que les amoureux de la mer se sont retrouvés pour la 10ème édition de la journée de la mer… mais en nombre réduit. Pour célébrer cette journée de la mer, une quarantaine d’acteurs se sont réunis dans le but de faire découvrir les métiers et les activités proposés. Au programme : visite des deux frégates de surveillance de la marine nationale et démonstrations de sauvetage en mer par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

À cette occasion, plusieurs membres de la section océan Indien de la fédération nationale du mérite maritime et de la médaille d’honneur des marins (SNOI-FNMM) ont tenu un stand pour présenter l’ordre du Mérite maritime. Cet ordre visant à « récompenser la valeur professionnelle des marins des femmes et des hommes qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes ».

L’événement, dédié aux jeunes comme aux moins jeunes, mets en place des stands éducatifs, scientifiques et de sensibilisation ainsi que des tables rondes organisées par l’institut bleu. Et les plus petits ne sont pas en reste puisque des stands de jeux adaptés à leur âge sont animés par les différents acteurs. Le tout autour d’animation musicale par les « Tambours des Docks » et de dégustations de produits de la mer.