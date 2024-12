13 000 places de formations professionnelles disponibles en 2024 pour les Réunionnais

Le jeudi 5 décembre dernier s’est tenu à la Région, le comité de pilotage du Plan d’investissement dans les compétences (PACTE). Ce comité de pilotage a été l’occasion d’un bilan de suivi du protocole d’accord signé entre l’État et la nouvelle mandature régionale concernant les engagements régionaux pris dans le cadre du PACTE depuis sa recontractualisation en 2022 par la Présidente Huguette Bello.

Pour rappel, l’ancienne mandature avait fait le choix de renoncer à la signature de ce dispositif d’aides d’État concernant l’accès à la formation professionnelle des demandeurs d’emplois réunionnais. Le bilan concerté État-Région exposé dans ce comité de pilotage est édifiant. Il démontre l’effort consenti par la Région Réunion et son engagement sans précédent dans la formation professionnelle, pour lutter contre le chômage des Réunionnais sortis du système scolaire.

De 2022 à 2024, l’opportunité pour les demandeurs d’emplois réunionnais éligibles au PACTE d’accéder à une formation professionnelle a triplé, passant de 2 000 à 6 900 places de formations disponibles à la Réunion.

La Région Réunion est au rendez-vous de ses engagements pris sur le PACTE régional d’investissement dans les compétences et même bien au-delà, et cela grâce à un effort soutenu de la collectivité régionale adossé à un partenariat efficace avec les services de l’État.

Cette dynamique sur le PACTE s’inscrit également dans un contexte record de la dynamique de l’accès à la formation professionnelle sur le territoire réunionnais. La Région a fait le choix de reprendre sa place de cheffe de file de la formation professionnelle, et cela afin d’accompagner les Réunionnais vers une qualification et un emploi lorsqu’ils sont sortis du système scolaire.

Après deux années de travail, cette ambition se concrétise par un doublement du nombre total de places de formation professionnelle sur le territoire, passant de 6 000 places disponibles en 2022 à plus de 13 000 places disponibles en décembre 2024, soit une augmentation de 116 %.

En 2024, plus de 13 000 Réunionnais ont donc pu accéder à des formations dans des secteurs économiques stratégiques. Les efforts de formation se sont concentrés sur des secteurs porteurs et émergents pour le développement économique de La Réunion. Ces choix concertés avec les acteurs économiques et les partenaires institutionnels visent à lutter contre le chômage de masse pour répondre à la fois aux tensions du marché du travail et aux transitions économiques.

Cette dynamique a été rendue possible grâce à une collaboration exemplaire entre l’État, la Région Réunion et France Travail. L’investissement exceptionnel de la collectivité régionale de plus de 100 millions d’euros, dont 80 millions d’euros au titre des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires, inclut les contributions de l’Europe et de l’État. Ce financement reflète l’ambition régionale d’allier quantité et qualité des offres de formation.

- Continuer à construire une Réunion plus compétente et solidaire -

En 2025, dans un contexte national marqué par des incertitudes budgétaires la Région et ses partenaires sont plus que jamais mobilisés pour maintenir un engagement fort pour la montée en compétences des Réunionnais. L’anticipation des besoins dans le secteur des travaux publics en prévision des grands chantiers à venir (ÉcoCité, Route du littoral, lycées...) reste une priorité.

La poursuite du PACTE représente plus que jamais un levier essentiel pour répondre aux métiers en tension et aux transitions économiques et sociales. La Région réaffirme également sa volonté d’améliorer la qualité des dispositifs de formation afin de garantir des formations performantes et adaptées aux réalités du marché de l’emploi. Enfin, un effort particulier sera renforcé à la faveur de la lutte contre les freins périphériques à la formation.