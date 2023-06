161 participants pour la finale du Championnat régional d’orthographe

L’orthographe et les calculs mental se sont invités à l’hémicycle du Département ce samedi 17 juin 2023, à l’occasion de la 30ème édition du championnat régional d’orthographe et la 19ème édition du concours de calcul rapide. Ces deux épreuves organisées par le centre départemental artistique pour l’animation et la culture des enfants ont réuni 161 élèves de la CM1 à la 3ème.

"Je suis très heureux d’être à vos côtés pour cette finale du concours régional d’orthographe et de calcul rapide. J’adresse d’ores et déjà mes félicitations aux finalistes. Vous êtes aujourd’hui 161 participants, enfants du CM1 à la 3ème, à avoir réussi à vous hisser à ce niveau du concours. Je tiens également à saluer l’engagement et le travail du CEDAACE qui s’efforce chaque année de mettre en valeur notre belle langue, notamment auprès des plus jeunes par l’organisation de ce traditionnel concours régional d’orthographe", a déclaré le Président du Département Cyrielle Melchior présent lors des concours.

- 161 participants venus de toute l’île -

Depuis des générations, la dictée fait frémir les écoliers. Ce samedi 17 juin à l’hémicycle du Département de La Réunion, 161 candidats venus des 4 coins de l’île, sont venus auto-défier leur orthographe sur la dictée "La recherche du trésor " portait sur un texte extrait du livre de Lisiane Bernadette Thomas intitulé "Je veux ma place au soleil".

Les élèves champions de dictée et de calcul rapide de chaque catégorie remportent un séjour culturel à Paris

La vice-présidente Sabrina Tionohoué a exprimé sa satisfaction "nous sommes fiers de vous accompagner dans cette aventure et de vous apporter chaque année notre soutien. Arriver à cette étape de la finale de ce championnat est déjà une grande victoire. Merci à vos parents qui vous accompagnent dans ce cheminement".

- Résultats pour le 30ème Championnat Régional d'orthographe 2023 -

- Champion CM1 : Law-Yat Antoine, école Rosalie Javouhey Saint-Paul

- Vice-champion CM1 : Anselme Maxime, école Application Bellepierre Saint-Denis

- Champion CM2 : Indrano Lila, école Application Bellepierre Saint-Denis

- Vice-Champion CM2 : Lebon Maxime, école Joinville Saint-Denis

- Champion 6e : Ramiandrisoa Landy, collège Maison Blanche Saint-Paul

- Vice-champion 6e : Eboue Zacharie, collège Alexandre Monnet Saint-Benoît

- 3 Champions 6e pré-orientés :

Catabara Noha, collège Paul Hermann Saint-Pierre

Florusse Endrick, collège Hubert de Lisle Saint-Benoît

Pasquin Sharan, collège Plateau Goyaves Saint-Louis

- Champion 5e : Theroude Charline, collège Antoine Soubou, Saint-Paul

- Vice-champion 5e : Dufour Sarah, collège Joseph Suacot, Petite Ile

- Champion 4e : Wiroth-Vatini Anaïs, collège Raymond Vergès, La Possession

- Vice-champion 4e : Sault Célia, collège La Montagne, Saint-Denis

- Champion 3e : Lemas Leia, collège La Montagne, Saint-Denis

- Vice-champion 3e : Marion Quentin, collège de Montgaillard, Saint-Denis

Les élèves champions de chaque catégorie remportent un séjour culturel à Paris, ainsi que 3 élèves du Conseil Départemental des Jeunes :

- Fiarda Louna

- Palmas Charlotte

- Duffour Margot

- Résultats du 19e Concours de Calcul Rapide 2023 -

- Champion CM1 : Mathieu Flores Rafael, école Frédéric Joliot Curie La Possession

- Vice champion CM1 : Moenne-Loccoz Darius, école Jean Hoarau Saint-Louis

- Champion CM2 : Tavernier Bastien, école Ruisseau Blanc La Montagne

- Vice-champion CM2 : Monein Maxence, école Desbassyns Sainte-Marie

- Champion 6e : Maurice Arthur, collège Roquefeuil Saint-Paul

- Vice-champion 6e : Riviere Théo, collège La Marine Vincendo Saint-Joseph

Chaque champion du Calcul rapide remporte un séjour culturel à Paris.

