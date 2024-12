Saint-Denis : les festivités du 20 Désamb commencent dès vendredi

Cette année, les festivités du 20 Désamb débuteront dès ce vendredi 6 décembre à Saint-Denis. Le chef-lieu a choisi le thème "Bal des noirs" pour célébrer le 176ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, avec un focus sur les liens unissant La Réunion et le Mozambique. De nombreux événements viendront rythmer le mois. (Photo sly/www.imazpress.com)

"C'est un travail qui a commencé dès septembre", souligne Ericka Bareigts, maire de la commune. "La grande nouveauté, c'est que des œuvres vont se succéder dans le jardin du Barachois. Nous avons un grand projet culturel qui a été choisi, avec une installation éphémère dans les arbres, sur les murs…", détaille-t-elle.



Dès vendredi, une exposition et un concert seront à découvrir à la médiathèque François Mitterrand. "Un événement commémoratif et collectif, pour porter haut les couleurs des ancêtres, gramoun, zarlor, pour fêter les esclaves, affranchis et leurs descendants, pour honorer les femmes et les hommes, d'hier et d'aujourd'hui, pour célébrer la beauté noire !", écrit la mairie.



A partir du 13 décembre, pour ne pas oublier les personnes esclavisées qui sont les ancêtres des Réunionnais, la liste des noms de toutes celles et tous ceux qui ont retrouvé leur liberté le 20 décembre 1848 sera à retrouver dans le jardin du Barachois.



C'est une œuvre de l'artiste Stéphanie Lebon, en collaboration avec la mairie et les élèves de la ville. "On va venir replacer ces noms dans l'espace public. J'ai mis en place un support, un tissu blanc assez léger, en travaillant avec les écoles et les associations", détaille l'artiste.



Elle sera présente dans le Jardin du 13 au 19 décembre, "pour accueillir les gens qui voudraient eux aussi participer à cette structure".



L'association Ron Maloya sera elle aussi présente aux mêmes dates, à partir de 10h, pour proposer des ateliers de danse, de moring, de fonnkèr, etc…



Les festivités se clôtureront évidemment le 20 décembre, avec tout d'abord un hommage à la mémoire des ancêtres prévu à 10h dans le Jardin du Barachois. Le traditionnel défilé s'élancera du Jardin de l'Etat à 17h, avec plus de 1.200 participants venus de tous les quartiers de la ville.



A partir de 20h, un grand concert sera donné au Barachois, en présence de Georges Lagarde, Salangane et l'orchestre Maloya Classique, Sika Rlion, le groupe mozambicain Vumba 1848, et Lo Ron Maloya.

