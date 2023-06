200 personnes ont découvert le rucher municipal du Port

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023, 200 personnes dont les écoles ont été accueillis par les équipes de la Ville et l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF). Visites guidées du rucher, échanges avec les apiculteurs, atelier sur l’extraction de miel, dégustation de miel du Port et un jeu concours ont ponctué ces journées portes ouvertes. Nous publions le communiqué de la ville du Port (Photo : ville du Port)

La fête annuelle de l’abeille permet de rappeler que ce sont plus de 30% des colonies d’abeille qui disparaissent tous les ans. Pour cette 14ème édition, le thème retenu est "l'abeille et le bouleversement climatique". En présence des élus et des visiteurs, Armand Mouniata adjoint au maire délégué à l’Environnement a fait ressortir que la ville du Port, première commune de La Réunion à avoir signé la charte, Abeille Sentinelle de l’Environnement dispose de deux ruchers, au centre-ville et à la pépinière.

La ville produit chaque année environ 30 kg de miel bio, utilisés lors des ateliers et dans la restauration scolaire. La visite de ces ruchers participe à la sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger l’abeille. Armand Mouniata a appelé les Portois à continuer à planter, notamment des arbres mellifères pour préserver les pollinisateurs indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes, de notre agriculture et de notre sécurité alimentaire.