3ème édition du TEDxYouth à Saint-Denis

Le TEDxYouth@SaintDenis revient ce samedi 24 juin 2023 à 13h 30 à Château Morange. Pour cette 3ème édition 6 intervenants partageront des messages positifs autour du thème « Ti pas Ti pas ». Cette expression populaire réunionnaise bien connu "illustre le chemin que nous avons tous à parcourir pour arriver au sommet de la montagne que nous avons à gravir", précise les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: TEDxYouth)

"Ti Pas, Ti Pas" est une expression populaire. Elle illustre le chemin que nous avons tous à parcourir pour arriver au sommet de la montagne que nous avons à gravir. Cette ascension se trouve souvent dans notre projet, notre objectif ou notre rêve.

Chaque pas fait, est un pas de gagné. C’est ce qui anime ce troisième TEDxYouth@SaintDenis ce samedi 24 Juin à 13h30. L’évènement se terminera sur un cocktail où l’échange pourra avoir lieu.

6 intervenants vont nous partager des messages positifs pour impacter le public qui sera présent.



Pour le curateur du TEDxSaintDenis depuis 2015, Jean-Max Boyer, "Le but des conférences TEDx est de mettre en avant des idées qui méritent de l’être. Nous voulons ainsi valoriser les réunionnaises et réunionnais pour qu’ils puissent allumer cette étincelle de réussite chez leurs contemporains. Nous pensons que les réponses aux problèmes de notre jeunesse peuvent se trouver au niveau local au sein même de ceux qui animent notre territoire. C’est pour cette raison que depuis 2015, nous travaillons à mettre en avant des Réunionnaises et des

Réunionnais inspirants."

Talk d'Erika: Sexprimer ou le pouvoir d'être libre.

En tant que femme, mère, professeure et féministe, Erika peut arborer plusieurs rôles, mais c'est elle-même qui les choisit, et non la société. À travers sa découverte personnelle et sa compréhension de sa sexualité, elle a réussi à reprendre le contrôle de sa liberté. Le partage et la transmission sont des valeurs essentielles pour elle, et elle a commencé à s'épanouir à travers l'écriture. Elle a ensuite poursuivi cette évolution avec un podcast, et cela ne fait que commencer ! Il n'y a pas de meilleur moment pour s'exprimer et être authentique.

#TIPASTIPAS, elle nous encourage à réfléchir à notre propre pouvoir de liberté en tant qu'individu.

Talk de Barbakar: le pouvoir de l'intention créatrice dans son chemin de vie

L'imagination, la détermination et la solidarité sont des traits qui définissent parfaitement Babakar. Malgré les obstacles, il aborde la vie avec un sourire et relève les défis qu'il se fixe. En se reconnectant à ses origines réunionnaises et sénégalaises, il a créé sa propre marque de vêtements, réussissant à emmener sa clientèle dans cette aventure. La transmission est d'une importance primordiale pour lui, et il la réalise en mettant en avant la valeur du métissage. Rayonnant, il met en lumière les talents qui l'entourent.

#TIPASTIPAS, Babakar nous partage comment ses voyages lui ont permis de se retrouver et nous invite aujourd'hui à nous reconnecter à nous-mêmes pour avancer plus loin.

Talk de Vanessa: la pensée : l'ennemie et l'alliée de nos performances.

On a hâte personnellement de la voir sur scène, elle a connu un parcours semé d'embûches. De son jeune âge, elle a connu des périodes basses et elle a su faire un pas après l'autre pour reconstruire sa vie. Un bel exemple de force, de courage et de détermination. Pleine d'énergie, on est sûr que vous allez l'adorer sur scène !

Elle représente tout à fait notre thématique #TIPASTIPAS.

Talk de Mathias: Singulièrement différent(s)

À l'approche de ses 26 ans, Mathias porte de multiples casquettes, en combinant musique, chant et composition. Sa philosophie ? Avancer doucement mais sûrement. Animé par de grands rêves, il sait qu'un jour il les réalisera ! Le chemin n'est pas facile, et sa santé mentale est l'une de ses principales préoccupations et causes de sensibilisation.

#TIPASTIPAS, c'est un domaine qu'il connaît bien et nous sommes impatients de voir ses projets futurs !

Talk de Mélissa : Des rêves pleins la tête

Dotée d'un esprit d'entrepreneuse depuis toujours, Mélissa ne l'avait pas toujours réalisé consciemment. Cependant, en retournant à ses origines, elle a retrouvé sa véritable passion de partager à travers l'agriculture. Aujourd'hui, avec une multitude de rêves qui la motivent, elle remet en question certaines notions de notre société telles que l'argent, la réussite et le bonheur. En accord avec ses valeurs et prête à relever les défis, elle constate que les opportunités se présentent lorsque l'on sait les reconnaître.

#TIPASTIPAS, elle nous enseigne à avoir confiance en nous-mêmes et en l'univers. Il n'y a plus de place pour le hasard.

Talk de Sophie : L'optimisme et la résilience comme choix de vie

Sophie a remis en question un chemin préétabli sans obstacles, comprenant que le suivre docilement n'était pas nécessairement la meilleure voie. À un moment crucial de sa vie, elle a pris des décisions audacieuses et a remis en question ses choix. Prendre du recul, se poser des questions et apprendre lui ont permis de façonner la vie qu'elle souhaite mener. Avec optimisme et résilience, malgré les difficultés, elle a choisi de s'épanouir. En tant qu'entrepreneuse depuis de nombreuses années, ce parcours l'a aidée à renouer avec ses passions et à donner vie à la vision qu'elle souhaite transmettre à travers sa boutique.

#TIPASTIPAS, Sophie nous emmène à réfléchir avec optimisme et bienveillance sur la personne que nous étions hier, aujourd'hui et demain. Quels sont les liens que nous souhaitons cultiver pour construire notre propre chemin ?