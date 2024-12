52 projets citoyens mis en œuvre à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul a organisé, ce samedi 7 décembre 2024, une rencontre réunissant 130 membres des Conseils des habitants de Saint-Paul (CDH). Ce moment d’échanges a permis aux habitants, aux services de la ville et aux élus de partager leurs expériences et d’évaluer l’état d’avancement des projets que les conseils ont portés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune (Photos : Saint-Paul)

La journée a été ponctuée par la visite de plusieurs sites emblématiques où des projets réalisés ou en cours de réalisation illustrent concrètement l’impact de la participation citoyenne sur le territoire.

- Des projets porteurs de sens pour les habitants -

Les 52 projets soumis par les CDH, répartis sur sept thématiques, traduisent la diversité des enjeux dans chaque Bassin de vie. De la réhabilitation du plateau sportif de Savanna, porté par les jeunes, à la valorisation culturelle de Jean Albany, chaque initiative reflète les attentes des citoyens.

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, les élu·es de chaque Bassin de vie ainsi que les services municipaux ont également accompagné les membres des CDH sur le terrain. Ces projets co-construits par les CDH avec l’équipe municipale et l’administration se traduisent désormais par des réalisations bien visibles sur l’ensemble du territoire et dans chaque Bassins de vie.

Quelques réalisations phares mises à l’honneur lors de cette journée :

- Plateau sportif de Savanna : un espace modernisé pour encourager le sport et la convivialité.

- Aire de respiration de Mon Repos : un projet environnemental symbolique pour améliorer le cadre de vie.

- Jardin collectif de Roquefeuil : une initiative de cohésion sociale portée par la communauté.

- Ecole Jean Albany : une fresque collaborative à l’effigie de Jean Albany.

- Aire de musculation et de fitness de Villèle : un équipement répondant à une demande forte en loisirs sportifs. Site multi-sportif de Bois Rouge : un espace rénové pour favoriser les pratiques sportives au Guillaume.

- Vers un taux de réalisation de 92 % en 2025 -

Après 1,6 million d’euros engagés dans les projets des CDH en 2024, la ville prévoit d’investir 2,3 millions d’euros supplémentaires pour 2025, portant à 3,9 millions d'euros les montants mis en œuvre, ce qui permettra d’atteindre 92% de taux de réalisation des projets. Cette dynamique réaffirme l’engagement de Saint-Paul pour une gestion participative effective.

Les projets des CDH répondent aux besoins spécifiques exprimés par les habitants dans chaque bassin de vie :

Saint-Paul Centre met l’accent sur les sports et l’inclusion sociale, avec des infrastructures qui génèrent du lien entre les citoyens et entre les générations. Saint-Gilles-les-Bains se distingue par des projets axés sur la mobilité active et la valorisation du patrimoine.

Plateau Caillou répond à une forte demande en termes de mobilités douces, comme les déplacements cyclistes et piétons, tout en équilibrant urbanisation et environnement.

La Saline et Plaine Bois-de-Nèfles affichent une répartition équilibrée entre toutes les thématiques, traduisant des besoins variés.

Le Guillaume privilégie les projets de sports et loisirs, en lien avec sa population jeune.

Mafate, confronté à des défis uniques, axe ses projets sur la solidarité et la santé.

En parallèle, la Municipalité a œuvré sur des actions ciblées : lutte contre les nuisances sonores, sécurisation des passages piétons et végétalisation des espaces publics.

Avec ces projets, la Ville de Saint-Paul assoit son ambition : bâtir un cadre de vie durable et inclusif, co-construit avec ses habitants.