5.700 emplois générés par le complexe industrialo-portuaire de La Réunion

Dans sa dernière étude publié ce jeudi 11 mai 2023, l'Insee indique qu'en 2019, les 355 entreprises du complexe industrialo-portuaire de La Réunion ont employé 5 670 salariés, dont 55 % dans le domaine maritime. Elles génèrent une valeur ajoutée de 571,3 millions d'euros, dont 60 % dans le domaine non maritime. Les trois quarts des entreprises liées au port en 2016 sont toujours en activité en 2019.

Entre 2016 et 2019, les effectifs salariés des entreprises du complexe industrialoportuaire progressent fortement, de 3,3 % en moyenne par an, à un rythme près de trois fois supérieur à celui de l’emploi salarié total à La Réunion.

Cette forte hausse de l’emploi touche à la fois les entreprises du domaine maritime et du domaine non maritime. En revanche, seule la valeur ajoutée des entreprises du domaine non maritime augmente sur la période. Dans le domaine maritime, la valeur ajoutée baisse en raison du recul du secteur de la pêche.