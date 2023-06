Six lycéens saint-paulois aux Jeux Internationaux de la jeunesse

La Ville de Saint-Paul et l’UNSS du lycée Évariste de Parny ont décidé de collaborer cette année sur le thème "le sport comme vecteur des valeurs éducatives et citoyennes". Cette collaboration permettra à 6 jeunes Saint-Paulois de participer à la 12ème édition des Jeux internationaux de la jeunesse qui se dérouleront à Pau du lundi 12 au samedi 17 juin 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pauloise (Photo: ville de Saint-Paul)

Après avoir pris part à la 11ème édition à Bruxelles en 2012, 6 lycéens (3 filles et 3 garçons de Saint-Paul) seront les ambassadeurs de notre ville, de notre île et des Outre-mer.

Juste avant leur départ, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, les a accueillis à la Mairie centrale en compagnie de deux enseignantes accompagnatrices. C’était l’occasion de discuter des bienfaits du sport, de ses valeurs et des découvertes qu’il permet : d’autres pays, d’autres cultures, d’autres personnes. "Il faut profiter de cette expérience et parler de notre île", souligne le Maire, accompagné des élus Nila Radakichenin et Kevin Dain. Afin de représenter fièrement notre île, des cadeaux leur ont été offerts : une gourde isotherme, un tee-shirt et une casquette aux couleurs de la Ville. Rappelons que les JIJ ont été créés en 2011 autour du sport, de la culture et du patrimoine.

Après Bruxelles, Singapour et Rabat, cet événement exceptionnel se déroulera cette année dans la ville de Pau. Pendant 6 jours, 400 jeunes venant de 25 pays des 5 continents vivront une expérience internationale unique à travers diverses épreuves sportives telles que le trail urbain, le beach volley, le rafting, le handball et le sauvetage côtier. On souhaite bonne chance à nos jeunes sportifs.