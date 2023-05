A Saint-Denis et à l'Etang-Salé : Cinémarmailles autour du cirque

La Lanterne Magique organise du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2023 la 25ème édition du Festival Cinémarmailles sur le thème du cirque. "Rendez-vous cette année encore à Château Morange à Saint-Denis et pour un hors les murs spécial le 23 mai au Théâtre des Sables à l'Étang Salé pour une programmation, un parcours d'ateliers et des animations autour du cinéma et du cirque" indique les organisateurs (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Cette édition promet aux petits et aux grands encore de beaux moments d’émerveillement, de partage et de découvertes cinématographiques" ajoutent les organisateurs.

Cinémarmailles c'st :

- 21 projections scolaires

- 16 films à découvrir en famille à Saint-Denis

- 3 films à L'Étang-Salé

- 3 ateliers de pratiques cinématographiques et circassiennes

- 4 soirées thématiques autour du cirque

Plus d'informations ici