Aïd el Fitr moubarak : les Musulman.e.s célèbrent la fin du ramadan

Les Musulmans de La Réunion célèbrent l'Aïd el fitr ce samedi 22 avril 2023, marquant la fin du Ramadan. Cette fête arrive à la fin du mois de de jeûne que les fidèles ont observé, depuis le vendredi 24 mars, du lever au coucher du soleil. Aïd moubarak (bonne fête) à tous les Musulmans de La Réunion. Comme tous les ans, une grande prière célébrant la fin du jeûne a lieu à Saint-Denis au vélodrome de Champ fleuri (Photo sly/www.imazpress.com)

Des centaines de fidèles sont arrivés très tôt ce samedi matin au véléodrome dionysien pour prier ensemble et célébre la fin du ramadan. Regardez

Pour les Musulmans, la fin du ramadan est "la petite fête" ou "la fête où l'on mange" (Aïd el Seghir ou EAïd el fitr en arabe). Elle est célébrée avant "la grande fête" ou "la fête du sacrifice" (l'Eïd el Kébir ou Eïd el Adha en arabe) célébrant la piété du prophète Abraham.

Pour marquer cette journée de fête, familles et amis échangeront leurs v?ux et se serreront la main en signe de paix avant de partager le repas. Les plus gâtés comme souvent dans toutes les fêtes, seront les enfants, qui recevront cadeaux et vêtements neufs.



Pour rappel, le mois du Ramadan qui se termine ce samedi fait partie des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un seul Dieu et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, le pèlerinage à la Mecque et l'aumône.



