Alerte cyclonique : la CCIR invite l'ensemble des entreprises à faire preuve de vigilance

Compte tenu de la taille du cyclone Belal qui se rapproche de nos côtes et des risques probables pour la population et les entreprises, le Préfet a décidé de placer la Réunion en alerte orange dès le samedi 13 janvier 2024. Pierrick Robert, président de la CCIR invite l'ensemble des entreprises à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les chantiers, les entrepôts, les ateliers, les magasins et les bureaux. La CCIR vous prie de faire preuve de vigilance (Photo d'illustration : www.imazpress.com)