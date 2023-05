Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Ah le joli mois de mai et ses jours fériés… Un de plus qui offre tout le loisir de profiter de spectacles en tout genre. Le Komidi bat toujours son plein ce week-end et un festival en chassant un autre, cap au Sud la semaine prochaine, avec la 19e édition du festival du film d’aventure du côté de Luc Donat, LE rendez-vous incontournable pour les amoureux d’évasion et de grands espaces. À ne pas manquer non plus, Mathieu Chédid en tournée au TPA pour son spectacle "Rêvalité". Le reste du programme, c’est ici.

- Cinéma -

À mon seul désir





Vous n’êtes jamais entrés dans un club de strip-tease n’est-ce pas ? Mais vous en avez déjà eu envie au moins une fois... Vous n’avez pas osé, c’est tout. Ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé.

Célébrer le désir et sa mise en scène, tel est l'enjeu de ce conte romantique, d’une impudeur audacieuse qui ne peut laisser indifférent.

Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Ciné Lacaze, 1h59

La marginale





Michèle, la cinquantaine, est SDF et vit à l'aéroport d'Orly où elle mène une existence dure et solitaire. Théo, jeune homme atteint de handicap mental, travaille à l'aéroport et vit chez sa "Tatie" qui le surprotège depuis qu'il a été abandonné par sa mère. Lorsque Michèle décide de retrouver son fils à Lisbonne, Théo accepte naïvement de la conduire là-bas, mais ce qu'elle ne sait pas c'est qu'il n'a qu'une voiture sans permis... Ils embarquent alors dans une aventure sur les routes départementales, nous faisant suivre des gens que l'on ne regarde pas, sur des routes qu'on n'emprunte jamais.

Loin des clichés sur les SDF ou le handicap, le film parle de la solitude, de la souffrance du regard de l'autre et du rejet, le tout sous la forme d'une comédie.

Le Rex, Cinépalmes, 1h37

Les gardiens de la galaxie 3





Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

L'équipe des Gardiens de la Galaxie est de retour pour une troisième aventure en forme de baroud d'honneur qui vient clore la saga du créatif James Gunn.

Ciné Lacaze, Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, Le Rex, Le Plaza, Cinépalmes, 2h29

Un an, une nuit

Le soir du 13 novembre 2015, Ramón et Céline, un jeune couple, assistent au concert du Bataclan. Ils réchappent à l’attaque terroriste, mais ne parviennent pas à reprendre une vie normale. Tandis que Céline cherche désespérément à oublier cette nuit cauchemardesque, Ramón se repasse inlassablement les événements dans la tête, comme pour trouver un sens à l’horreur. Pourtant, ils doivent désormais affronter la même question : comment surmonter l’épreuve et se tourner de nouveau, ensemble, vers la vie ?

Dans la même veine que « Revoir Paris » ou comment se reconstruire après la terrible attaque du Bataclan, le soir du 13 novembre 2015.

Le Rex, Cinépalmes, 2h

- Dans le reste de l’agenda -

Festival Komidi (cette semaine et la semaine prochaine)

Du 3 au 14 mai 2023, durant 12 jours, le festival Komidi fête ses 15 ans. 17 scènes présenteront 49 spectacles différents, joués par des compagnies professionnelles de La Réunion, de métropole, de Belgique et d’Allemagne. Une effervescence artistique qui s’adresse à tous.

La programmation sur https://komidi.re

Salle Georges Brassens

Théâtre : M.O.L.I.E.R.E

Puisant aux mots des personnages des pièces de Molière, trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

Vendredi 5 mai, 19h

Lespas

Théâtre : Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu de la Cie Tête en l’air

Voici la seconde adaptation interactive et humoristique d’une nouvelle de Conan Doyle par Christophe Delort. 3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde ! Venez participer à cette enquête à l’humour british, par la même équipe que « Le mystère de la vallée de Boscombe » présentée lors du Komidi 2019.

Vendredi 5 mai, 20h

Théâtre musical : La Truite de la Cie Les passionnés du rêve



Mis en scène par Eric Bouvron, l’ensemble Accordzéâm réinvente La Truite de Schubert dans plus de 60 variations musicales et humoristiques. Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ?Samedi 6 mai, 19h

Théâtre du Grand Marché

Le Bizarre de la Cie Danses en L’R

“L’autre jour, j’étais au supermarché en train d’acheter du temps qui passe - y avait une promo sur les sabliers et j’aime bien bouffer un peu de temps qui passe de temps en temps - dans les rayons de soleil…” C'est dans cette langue facétieuse que Fabrice Melquiot donne vie à son personnage qu'il nomme Le Bizarre. Et c'est cette langue que le chorégraphe Éric Languet revisite à travers deux corps en mouvement : imaginer les explorations poétiques que la danse peut apporter au texte.

Vendredi 5 mai, 20h

Téat Plein Air

Concert M en Rêvalité

M en tournée en 2022 et 2023 dans toute la France avec son nouveau show incroyable « En Rêvalité », avec une série de concerts au Zénith de Paris en décembre 2022 et à l'Accor Arena en juin 2023 et par chez nous, au TPA.

Vendredi 5 mai, 20h. Samedi 6 mai, 20h

La Kour café associatif

Projection du film « Maloya, l’esprit des femmes » suivi d’un concert

La projection de « Maloya, l'esprit des femmes" de Séverine Nativel et Anne-Laure Lemancel sera suivie d'un temps d'échanges avec l'une des réalisatrices, Séverine, et des actrices du film, animé par Nivo Rakotondrainibe, chanteuse, musicienne et administratrice de production au Séchoir. Puis, place à la musique avec Christine Salem et Dilo/Eat My Butterfly.

Vendredi 5 mai, 19h

Le Kerveguen

Concert Ras Natty Baby, Tian Corentin et Nout Racine

Avec le regretté Kaya, Ras Natty Baby est l’incarnation du seggae, mélange de séga et de reggae. Originaire de Rodrigues, Ras Natty Baby rejoint Maurice dans les années 70, où il contribue à l'explosion du seggae dans les Mascareignes.

Vendredi 5 mai, 21h

Théâtre de Pierrefonds

Le Bizarre de la Cie Danses en L’R

Le bizarre c’est l’histoire d’un mec qui a un rencard avec une nana de droite et qui espère bien la couiller. Le bizarre c’est l’histoire d’un mec qui a perdu sa petite soeur et qui depuis, se joue de la mort et des mots. Le bizarre c’est l’histoire d’un mec qui ne sait pas faire normal.

Samedi 6 mai, 19h

Le Four Mao

Concert Kombo

KoMBo c’est un voyage où les harmonies comme les rythmiques sont exigeantes mais où les paysages musicaux se laissent contempler sans effort ! Formé autour de Mélanie Bourire, KoMBo redessine les contours de la chanson réunionnaise à la manière des combos de jazz.

Samedi 6 mai, 20h

Théâtre des Sables

Humour : Konye de Brice Liie

Après avoir fait connaître son village "Dos d'Âne" et son enfance dans son premier spectacle "Come from Dos d’Âne", Brice Liie revient sur scène avec son stand-up aussi singulier qu'IMPROvisible ! "Konyé" fourmille de vannes et d'anecdotes croustillantes. Ce spectacle traduit son histoire, sa personnalité et nous donne un peu plus d'éléments sur sa vie : sa paternité, sa relation avec sa famille, son métier, sa vision de la société...

Samedi 6 mai, 20h

Théâtre Vladimir Canter

Théâtre musical : La Truite de la Cie Les passionnés du rêve

En revisitant les mélodies si célèbres de l’œuvre de Schubert, les cinq musiciens du groupe Accordzéâm se lancent dans une cascade de styles musicaux, s’amusent à des variations de styles où les ambiances changent sans cesse, les chorégraphies s’enchaînent, tout cela avec le brin d’humour qui enchante pour longtemps le spectateur.

Samedi 6 mai, 20h

La Cité du volcan

Jeune public : Kosmos de Jasmina Douieb et Lara Hubinont

D'après Hésiode, Ovide et les autres... C’est l’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les montagnes et les chips, puis qui a eu un fils, un certain Cronos, qui lui-même eut des enfants assez célèbres. Le spectacle commence dans le rien et finit dans un joyeux feu d’artifice cosmogonique, ressemblant de près (ou de loin) à la création de l’univers. Tout au long de leur récit, les comédiennes vont faire sortir de la table une quantité incroyable d’objets et d’accessoires. Ces supports à la narration, qui semblent être piochés au hasard dans leur réserve d’objets foutraques, enfantent des tableaux poétiques.

Dimanche 7 mai, 15h30

Rondavelle Les Filaos

Concert Mouvman Alé

La profusion de sons, la diversité des styles et l'énergie de ses membres sont les ingrédients d'un univers musical qui paraît sans limite. A travers ses chansons, Franswa et ses complices parcourent un pays qui est à la fois libre, créatif et puissant.

Dimanche 7 mai, 18h30

Rondavelle Tiroule

Concert Wonderbrass 974

Ségas métisses, rumbas évolutives, tourneries imprévisibles : à mille lieues des clichés, ces musiciens talentueux et enthousiastes vont partager ensemble et avec le public leur passion pour une musique ouverte, conviviale, vivante et totalement festive.

Dimanche 7 mai, 19h30

Domaine des Boucaniers (Villèle)

Soirée kabar avec Frédéric Joron, Firmin Viry, Bruno Gastrin, Racine des îles

pour le lancement de ses activités, l’association Gayar Nout Péi propose un cocktail dînatoire créole accompagné d’un kabar avec Firmin Viry, Patrick M Niro, Eloïse et Jimmy, Bruno Gastrin, Racine des Îles , Laurence Beaumarchais, BenJam et Frédéric Joron…

Dimanche 7 mai, 19h

- La semaine prochaine : -

Lespas

Humour : Meurice 2027

Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.

Lundi 8 mai, 20h

Mardi 9 mai, 20h

Théâtre : La machine de Turing



Récompensé de 4 Molières en 2019, retrouvez l’immense succès de Benoit Solès, La Machine de Turing et découvrez l’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.Mercredi 10 mai, 20h. Jeudi 11 mai, 20h

Théâtre : Les maux bleus de la Cie de l’Éclair

Les Maux bleus aborde la question des violences faites aux femmes d’une manière inédite et sans concession. Une succession de portraits de femmes victimes, témoins et bourreaux. On s’indigne, on s’interroge, on rit, on pleure. De la violence conjugale, en passant par le harcèlement ou la lesbophobie ou encore les relations mère-fille, c’est un véritable ascenseur émotionnel.

Vendredi 12 mai, 20h

Théâtre Luc Donat

19e festival du film d’aventure de La Réunion

C’est LE rendez-vous incontournable pour les amoureux d’évasion et de grands espaces. Une nouvelle occasion de s’émerveiller devant les épopées hors du commun de ces baroudeurs des temps modernes, qu’elles se déroulent à pied, à vélo ou sur une paire de skis. Au-delà des projections documentaires, venez échanger avec leurs réalisateurs-protagonistes, souvent tout aussi passionnants que leurs films ! Toutes les infos sur auboutdureve.fr

Mercredi 10 mai, 19h30

Jeudi 11 mai, 19h30

Vendredi 12 mai, 19h30

Téat Plein Air

Concert Youn Sun Nah Quartet

La chanteuse double disque d’or est l’une des voix les plus célébrées du jazz actuel. L’interprète brillante de la note bleue, de plus en plus inclassable mais toujours en pleine maîtrise de sa voix, présente son nouvel album Waking World.

Mercredi 10 mai, 20h

Théâtre les Bambous

Théâtre : Après le feu de la Cie Kèr Béton

Après la guerre, deux enfants essaient de se reconstruire, la victime et l’assassin. Ils ne sont pas égaux dans la douleur, ni dans la folie. Ils ne sont pas de la même ethnie, mais de la même rage. Après le feu est une plongée en eaux profondes, en apnée et dans l’horreur.

Jeudi 11 mai, 14h

Vendredi 12 mai, 20h

La Fabrik

Théâtre : More Aura de Véronique Tuaillon

Avec un frigo comme seul agrès, la clown, acrobate et boxeuse Véronique Tuaillon incarne une maman tordue qui monte sur le ring pour scander son amour de la vie. Christine est le sosie de Julia Roberts, version grande gigue aux dents pourries. C’est une clown au cœur brisé, une acrobate déséquilibrée, une mère blessée qui s’agrippe à l’amour comme à une bouée. Pour affronter la maladie de son fils, elle enfile ses gants de boxe, ses talons hauts et son nez rouge.

Jeudi 11 mai, 19h

Vendredi 12 mai, 19h

Salle Georges Brassens

Jeune public : Titi tombe Titi tombe pas

Titi joue en solitaire, concentré sur sa recherche permanente de l’équilibre parfait. De la plus petite brique de bois à la planche démesurée, Titi veut que ça tienne droit ! Surgit alors l’explosive Nana qui va bousculer ce monde millimétré de sa fraîcheur maladroite… Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana apprivoisent leurs différences. D'effondrements jubilatoires en figures suspendues, ils modifient leurs habitudes et inventent un nouvel équilibre pour le bonheur émerveillé des petits et des grands.

Vendredi 12 mai, 19h

Parc Expobat

Festival Shatta Bouyon

Au programme : une soirée inoubliable avec une programmation incroyable de 15 artistes locaux et internationaux, des DJ pour vous faire danser toute la nuit, des manèges pour les amateurs de sensations fortes et un canon à mousse à découvrir absolument !

Vendredi 12 mai, à partir de 17h

Cathédrale de Saint-Denis

Concert : Le Requiem de Mozart par le CRR et les musiciens de l'ORR

Le Requiem en re mineur KV 626 est la dernière œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) qui ne l’a malheureusement pas achevée puisqu’il est décédé avant de pouvoir le faire. Une œuvre magistrale interprétée par le Chœur Régional de La Réunion et les musiciens de l'Orchestre de la Région Réunion sous la direction Camille Bourrouillou.

Vendredi 12 mai, 20h