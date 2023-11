Saint-Denis : ambition planète, l'expo-congrès sous le signe du développement durable

Les 9 et 10 novembre, Ambition planète revient à la Nordev de Saint-Denis. Une deuxième édition qui accueillera plusieurs exposants et proposera aux visiteurs des tables rondes, ateliers et conférences sur le thème du développement durable. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous.

Face aux enjeux du réchauffement climatique, la Nordev, acteur de la vie de la cité, a souhaité inscrire cette thématique dans son action de développement en organisant pour la première fois en 2022 l’Expo-Congrès.

Cette année pour la deuxième édition, il s’agira de conforter la dynamique enclenchée continuer à engager plus fortement les transitions nécessaires vers des modèles plus durables.

Ambition Planète 2023 permettra :

• D’associer de façon plus marquée les jeunes éco-délégués dans les actions visant à maîtriser l’enjeu environnemental. Ces derniers seront associés aux travaux et ateliers du congrès

• D’évaluer et d’ajuster les actions à poursuivre ou à mettre en œuvre, eu égard aux engagements pris lors de l’édition de Ambition Planète 2022.

• D’engager ou d’ajuster des actions opérationnelles liées aux différentes thématiques abordées, au regard des expériences de chacun

• Engager la zone Océan Indien (Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, Rodrigues) dans une dynamique collaborative et écologique est une nécessité de notre temps.

Inscriptions et programme ici.