Ambition planète : la Région présente au lancement du congrès-expo

Ce jeudi 9 novembre 2023, le conseiller régional, Fabrice Hoarau, s’est rendu au parc des expositions et des congrès de Saint-Denis pour le lancement de la 2ème édition du congrès – expo « Ambition Planète » qui se tiendra du 9 au 10 novembre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région. (Photo Région Réunion)

Cet événement a pour ambition d'ancrer la préservation de la planète, la transition écologique, la transition énergétique dans le quotidien de l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux et plus largement le grand public avec une portée sur la zone Océan Indien.

Durant deux jours, les acteurs présents se réuniront autour de tables rondes et d’ateliers afin d’échanger sur différentes thématiques environnementales.

La Région Réunion inscrit l’environnement au cœur de ses priorités. La collectivité a ainsi engagé un certain nombre de projets en faveur du développement durable :

- La lutte contre le réchauffement climatique par une politique de transport durable

- L’organisation des États généraux de la mobilité en accord avec la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), afin de définir un plan de déplacement global à l’horizon de 10 à 30 ans

- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources à l’échelle de l’océan Indien avec l’installation en mai dernier de l’Agence Régionale de la Biodiversité

- La révision du Schéma d’Aménagement Régional (SAR), avec un volet « adaptation au changement climatique »

- La mise en place d’une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables par le soutien à la structuration des filières de l'Économie Circulaire, mais aussi par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE)