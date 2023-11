Le congrès-expo Ambition Planète a pour objectif de sensibiliser au plus grand nombre les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain, de mieux cerner et comprendre les défis qui nous attendent et ainsi inscrire la zone Océan Indien dans une dynamique collaborative visant à accentuer le développement d’un mode de consommation plus respectueux de notre planète. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)