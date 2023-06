Appel à projet : pour un meilleur accueil des petits en crèche

Ce lundi 19 juin 2023, Saint-Denis aux côtés de la CAF, s’est engagée à redynamiser l’offre d’accueil des enfants de moins de 4 ans. L’objectif de cet appel est de réhabiliter et de gérer la crèche Paul Demange mais aussi de prévoir un accueil optimal pour favoriser le développement des petits. "Lancer un appel à projet pour la réhabilitation et la gestion d’un établissement d’accueil pour jeunes enfants, placé au centre-ville, fait sens pour notre projet politique. C’est ainsi la volonté de maintenir cette structure historique pour dynamiser notre offre de petite enfance", déclare la Maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts dans le communiqué que nous publions ci-dessous

Les conditions d’accueil des enfants ne sont pas optimale. Les crèches de France ont été pensées pour être au service des Familles alors qu’elles devraient être avant tout au service des enfants.

Elles sont, dans l’esprit collectif, considérées comme un système garderie afin de favoriser le monde professionnel. La question du développement de l’enfant et de son bien-être n’a jamais été posée comme un objectif à part entière. (Rapport IGAS - avril 2023)

Ce lundi 19 juin, Saint-Denis aux côtés de la CAF, s’est engagée à redynamiser l’offre d’accueil des enfants de moins de 4 ans. La Ville fraternelle, poursuit ses efforts avec l’ambition de faire de ses enfants, des citoyens heureux et épanouis et ce dès la petite enfance. L’objectif de cet appel est de réhabiliter et de gérer la crèche Paul Demange mais aussi de prévoir un accueil optimal pour favoriser le développement des petits.

"Lancer un appel à projet pour la réhabilitation et la gestion d’un établissement d’accueil pour jeunes enfants, placé au centre-ville, fait sens pour notre projet politique. C’est ainsi la volonté de maintenir cette structure historique pour dynamiser notre offre de petite enfance", déclare la Maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts.