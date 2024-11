Assises des Départements de France : La Réunion décroche le grand prix de l’innovation

Ce jeudi 14 novembre 2024, lors du 93e congrès des Assises des Départements de France, La Réunion s'est distinguée en remportant le grand prix de l'innovation pour le plan un million d'arbres. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Conseil départemental)

C’est avec émotion et fierté que le président Cyrille Melchior a reçu des mains de Didier Mandelli, vice-président du Sénat le trophée du grand Prix de l’innovation 2024 sur la scène du prestigieux Centre des congrès d’Angers.

Grâce au Plan 1 million d’arbres initié par le Département (PM1A) - dont le film a été vivement accueilli par le vote du public du 93e congrès des Assises des Départements de France – La Réunion a terminé en tête du classement devant les 43 autres projets en lice venus des quatre coins du territoire national.

"C’est un prix extrêmement important qui nous engage", se réjouit Cyrille Melchior. "Nous avons su relever le défi de mettre en place des politiques publiques tournées vers la préservation de l’Environnement et l’insertion professionnelle du public en difficulté. Je tiens à dédier ce trophée aux agents, aux élus qui sont à mes côtés au quotidien, aux outils que nous avons développés comme la SPL Edden, aux collèges et toutes les associations qui font un travail remarquable."

Le président du Département n’a pas manqué d’annoncer que l’objectif sera atteint. "Après deux ans de mise en œuvre, ce sont plus de 300.000 plants qui sont mis en terre, des pépinières sont opérationnelles et les Réunionnais ont adhéré à cette noble cause."

Cyrille Melchior s’adresse aux Réunionnais : "Nou lé capab les Amis ! Nous avons fait la démonstration que dans les Outre-mer, et en particulier à La Réunion, nous avons des compétences. Portons fièrement les couleurs de la Départementalisation et ensemble allons relever de nouveaux défis pour remporter encore plus de prix. La Réunion est une formidable terre d’innovation !"