Madagascar : Huguette Bello visite l’usine de textile Axelle, exemple d’entreprise engagée dans le social

Le samedi 6 décembre 2024, en marge du CEO Summit à Antananarivo, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a visité l’usine de textile Axelle, implantée à 15 kilomètres de la capitale malgache. Cette entreprise, dirigée par le Réunionnais Arnaud Maisonobe, s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et dans le développement local, notamment en matière d’inclusion sociale, de santé et d’éducation. (Photo : pb/www.imazpress.com)

Axelle, fondée il y a près de 30 ans, se distingue par son activité dans le secteur du textile malgache, produisant 500 000 pièces par an, dont 20 000 à 25 000 sont réalisées en utilisant du rafia, une ressource endémique locale.

Les pièces sont créées pour la revente à une quinzaine de marques haut de gamme et de luxe, parmi lesquelles Patou du groupe LVMH, Jaccadi, Tartine et chocolat ou encore Sirius. Les vêtements et les accessoires sont destinés exclusivement aux femmes et aux enfants.

- La démarche RSE au cœur d'Axelle -

L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 1200 personnes, principalement des femmes âgées de 18 à 35 ans. L’entreprise a créé 900 emplois directs depuis sa reprise par le Réunionnais Arnaud Maisonobe en 2019. Le salaire moyen pratiqué au sein de l'entreprise est 2,69 fois plus élevé que le salaire légal à Madagascar, compris entre 50 et 60 euros.

Axelle propose également des avantages sociaux tels qu’une cantine où 85% des repas sont pris en charge, ainsi qu’une crèche et une école où les enfants bénéficient du petit-déjeuner et du déjeuner, permettant aux employés de concilier travail et famille.

- Une "entreprise inspirante" selon Huguette Bello -

Le présidente de la Région Réunion a souhaité constater par elle-même les pratiques d’Axelle, notamment en matière de conditions de travail. "Les entreprises de La Réunion pourraient s’inspirer de certaines des initiatives", conclura-t-elle à l'issue de la visite. Écoutez :

En effet, l’usine met en place plusieurs programmes visant à améliorer les conditions de vie de ses collaborateurs. Un médecin, une sage-femme et une pharmacie sont disponibles sur le site, et des campagnes de prévention concernant la contraception et le dépistage du cancer du col de l’utérus sont régulièrement organisées.

- Des initiatives en matière de santé et d’inclusion -

Les familles des employés sont soignées gratuitement par l'entreprise, soit 5000 personnes qui ont un accès gratuit aux soins. De plus, Axelle a développé une école des savoir-faire, qui propose des formations professionnelles pour des personnes sans diplôme ou ayant seulement atteint la classe de troisième.

Ces formations, agréées par l’État malgache, visent à offrir aux employés un premier diplôme reconnu au niveau national. Arnaud Maisonobe, le propriétaire de l'entreprise, évoque ce volet social et les liens pouvant être faits avec La Réunion. Regardez :

Un autre aspect important de l’inclusion à Axelle est l’intégration de travailleurs en situation de handicap. L’entreprise a notamment mis en place des dispositifs adaptés pour permettre à une personne handicapée moteur de travailler sur les machines à coudre, grâce à un équipement spécifique.

- Un exemple d'investissement pour les entreprises réunionnaises -

L’entreprise recrute ses employés par divers moyens, tels que des annonces publicitaires, des affichages et des bus circulant dans la ville pour collecter les candidatures. Ces efforts de recrutement répondent à une demande croissante en raison de l’extension des activités de l’entreprise.

Le secteur textile à Madagascar emploie environ 100 000 personnes, et Axelle fait partie des entreprises qui tentent de structurer cette filière. Salué par la presidente de Région, son modèle économique repose sur l’inclusion, mais aussi sur des pratiques sociales qui répondent aux attentes croissantes des marques internationales en matière de RSE.

Au terme de sa visite, Huguette Bello a une nouvelle fois souligné l’importance des échanges et de la coopération économique entre Madagascar et La Réunion, tout en rappelant la nécessité de concilier développement économique et responsabilité sociale dans les entreprises.

