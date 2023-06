Le Port : les Bboys et Bgirls s’invitent à la Rivière des Galets pour la Battle Of the year

Les Bboys et Bgirls ont fait trembler le sol du gymnase de la Rivière des Galets de la ville du Port, ce samedi 3 juin 2023. En effet à l'occasion de la Battle Of the year édition 2023 (BOTY) une tournée de "circle vibe" (cercles de danse) est organisée dans les différents quartiers de l'île. Objectif : (re)découvrir des meilleurs crews de breakdance réunionnais. "La Rivière des Galets a vu naître de grands danseurs, la jeune génération du Breakdance et de la danse Hip-Hop étaient réunis autour de leur passion" commente la mairie du Port Le prochain cercle de danse se tiendra à Saint-Pierre; la finale aura lieu à la Friche du Port ce samedi 10 juin à partir de 18 heures (Photo: illustration www.imazpress.com)