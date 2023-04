Bois de Nèfles : plusieurs usagers se plaignent des odeurs de la station d'épuration

Plusieurs personnes ont alerté la ville de Saint-Leu suite à des odeurs émanant de la station d'épuration de Bois de Nèfles. Suite à cette information, le TCO a été informé et des échanges sont en cours. Une visite sur site sera prochainement effectuée pour déterminer les causes du désagrément et limiter les odeurs. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Leu ci-dessous.

Plusieurs administrés ont alerté la Ville suite à des odeurs émanant de la station d’épuration située à Bois de Nèfles.

C’est un sujet pris au sérieux et sur lequel les échanges ont déjà débuté avec le TCO.

A la demande du Maire Bruno Domen, une visite sur site sera faite prochainement afin de déterminer des solutions temporaires pour limiter les odeurs.

Ces nuisances olfactives s’expliquent par plusieurs facteurs :

la saturation de la station qui, dans les années 90, n’a pas anticipé le développement urbain de Saint-Leu

le raccordement des Avirons à la station (qui nous amène aujourd’hui à dialoguer avec la CIVIS)

les fortes chaleurs sous les serres de séchage des boues

les eaux dites parasites (eaux pluviales, eaux de piscine, …)

​ Le sujet de l’eau est pris à bras le corps par la municipalité et le TCO. C’est près de 40 millions d’euros investis actuellement pour la création d’une usine de potabilisation à Maduran et la modernisation des réseaux d’eaux usées. Des travaux attendus depuis 20 ans !