Bouger Ô : le front de mer de Saint-Paul se change en terrain sportif

Depuis plus de 12 ans, le Bouger Ô vous fait bouger, transpirer, et surtout, sourire du côté de Saint-Paul. L'événement revient ce dimanche 8 décembre 2024 sur le boulodrome du front de mer. L'entrée est gratuit et ouverte à tous (Photo : www.imazpress.com)

Au programme.

- Un moment unique pour rassembler toutes les énergies positives.

- Des animations sportives pour tous les goûts.

- L’occasion de fêter 12 ans de bien-être et de dynamisme à vos côtés.

Que vous soyez fidèle à Bouger Ô depuis ses débuts ou simplement curieux de rejoindre la fête, vous êtes le bienvenu.