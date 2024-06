Broc'Océan 974 : une brocante nautique organisée ce samedi au Port

Ce samedi 29 juin, les étudiants de BTS du lycée Léon De Lépervanche organisent une brocante de la pêche et des loisirs nautiques de 9h à 12h place des Cheminots au Port. L'objectif des étudiants, "se faire se rencontrer des vendeurs et des acheteurs dans le domaine de la pêche et des loisirs nautiques. Les pré-inscriptions sont ouvertes.Nous publions ci-dessous le communiqué.

Vous souhaitez vendre ou acheter du matériel des univers : matériels de pêche, sports nautiques (kitesurf, paddle, jet-ski, kayak), matériels de plongée, matériels d'accastillage et d'électronique embarqué, petits matériels (cordages, poulies, winchs, gilets de sauvetage, tenue de mer er de régate, ridoirs, taquets, vieux compas, pare-battage, livres, maquettes de bateaux, vêtements marins), palmes, masques et tubas...

​La brocante Broc'Océan 974 est faîte pour vous.

Par mesures de sécurité, vous ne trouverez pas les produits suivants :

- Des moteurs

- Des petites, moyennes et grandes embarcations nautiques autres que celles précisées ci-dessus

- Des produits incendiaires ou inflammables (huile, essence ..)

- Des couteaux (de plongée ou autres, arbalète, fusil harpon)

- Des peintures marines, antifouling

- Des remorques

- Des fusées de détresse ou fusées parachutes

- Des produits défectueux

- De produits neufs

Qui peut vendre ?

Les participants autorisés sont les personnes suivantes :

- Particuliers qui vendent exclusivement des objets personnels et usagés à condition qu'ils y participent 2 fois maximum par an

- Professionnels du commerce ou de la fabrication régulièrement déclarés

- Associations qui ne vendent que des objets usagés donnés par des particuliers

​Pour les particuliers, associations ou entreprises qui souhaitent devenir exposants, merci de prendre connaissance des modalités et de vous inscrire à partir du samedi 22 juin au jeudi 27 juin sur le site https://www.brococean.net/

Accueil des exposants : de 5h à 8h30.