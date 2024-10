Budget 2025 : les acteurs économiques signent une motion contre la fin de l'exonération des charges fiscales

Ce mardi 15 octobre 2024, étaient réunis au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, les acteurs économiques de l'île représentés par leurs chambres consulaires. Au cœur de leurs discussions, la possible fin de LODEOM dans le projet de loi de finances 2025 – un dispositif permettant l'exonération des charges fiscales, pour les entreprises des Outre-mer. Un projet "inacceptable" pour les entrepreneurs qui, d'une seule et même voix, ont signé une motion de soutien pour la préservation de ce dispositif (Photo : www.imazpress.com)

"C'est une crise sociale qui se profile", alerte le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert.

"En ce sens et ayant la majorité des organisations professionnelles réunies, j'ai envie de faire une proposition", présente-t-il. "Étant conscient de l'impact que cela aurait sur l'économie, le geste fort que nous pouvons faire c'est de dresser une motion commune pour l'adresser au ministère et aux parlementaires."

Au cœur de cette motion de censure, il est indiqué que "nous, représentants des chambres consulaires et du monde économique, exprimons notre plus vive inquiétude au regard des menaces que fait courir le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2025 sur notre tissu économique très largement composé de très petites entreprises".

Que "considérant les crises multiples" auxquelles a été confrontée La Réunion, "considérant les difficultés de trésorerie des entreprises" et l'éloignement géographique", il est nécessaire de "maintenir le régime d'exonération indispensable à la création et à la pérennisation pour de nombreuses entreprises et des emplois".

Une motion signée de la main de l'ensemble des acteurs présents à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.

- La pérennisation des entreprises, un véritable enjeu -

Ce dispositif, permet de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange d'une contribution financière au développement économique de l'Outre-mer.

Une situation "inacceptable" pour Hervé Mariton, président de la Fedom (Fédération des entreprises d'outre-mer). "La situation de l'emploi et économique en Outre-mer reste plus défavorable que dans l'Hexagone. Il est donc justifié que ce dispositif fonctionne", dit-il.

Ce qui interpelle d'autant plus le président du Fedom, "c'est quand dans le PLF il est écrit que le problème est vu et assumé, qu'il y aura des dégâts et qu'ils en sont conscients. Mais plutôt que de réparer avant, on propose d'avaler les dégâts et de les réparer après par ordonnance, sans contrôle, sans concertation et sans débat parlementaire".

La Fedom a également décidé d'interpeller le Premier ministre par le biais d'un courrier qui partira ce mardi.

"Même si on a conscience que l'on n'échappera pas aux restrictions budgétaires, l'on doit protéger les entreprises", ajoute Pierrick Robert. "Les chefs d'entreprises ne demandent pas la charité", lance-t-il.



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com