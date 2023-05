Cap sur la deuxième étape de Coupe du monde de vitesse à Jakarta

Le week-end des 29 avril et 30 avril 2023 , Manon Lebon et Marius Payet Gaboriaud honoraient leur première sélection en Coupe du monde Elite de la saison à Séoul. Avec un chrono de 7sec51, la jeune tamponnaise est à un dixième des finales et se classe 19e, une belle entrée en matière. Son camarade du Pôle Espoir prend ses marques sur le circuit et se classe 40e chez les hommes. Demain samedi 6 mai 2023, Marius Payet Gaboriaud sera au départ de la deuxième étape de Coupe du Monde de vitesse, à Jakarta en Indonésie. Nous retrouverons Manon Lebon le week-end prochain à Salt Lake City pour la suite du circuit. (Photo : Fédération française de Montagne et d'escalade)

Programme (heure Réunion) :



- Samedi 6 mai 2023 : qualifications à 15h15

- Dimanche 7 mai 2023 : finales à 17h

Allez La Réunion !!

Diffusion : Les finales seront à suivre en direct sur la chaîne Youtube de l’IFSC, ou sur les antennes de

Eurosport.