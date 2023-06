Carton plein pour la Fête de la Musique 2023

C’est un véritable raz-de-marée humain qui s’est versé dans les rues de Saint-Denis en cette soirée du mercredi 21 juin 2023. A l’occasion de la fête de la musique plus de 50 000 personnes se sont rassemblées pour célébrer cet événement annuel. La 41ème édition qui avait pour thème "l’intergénérationnalité" a mis en avant plus de 1000 artistes dans une tonalité de registres différentes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: sly/www.imazpress.com)

Hier soir pour cette fête de la musique intergénérationnelle, vous étiez plus de 50 000 à vous être déplacés. Un véritable succès pour cette 41ème édition qui a misé sur la pluralité culturelle du territoire tout en mettant en avant la diversité musicale des différentes générations. Cette année, la Ville vous attendait nombreux dans ses rues, et vous avez su répondre à l’appel. Plus de 30 scènes, plus de 1 000 artistes, c’est un véritable raz de marée humain qui s’est versé dans les artères de Saint-Denis.

"Une grande scène musicale à ciel ouvert qui réunit des gens de tous les horizons" confie Sonia Bardinot, élue à la culture. Cette fête de la musique était un véritable événement de réunion pour les Dionysien.nes mais aussi les Réunionnais.es, un moment de partage où tout le monde, de toutes générations, origines et horizons, a été réuni dans le seul but de profiter tous ensemble des différentes sonorités présentes lors de cette grande soirée.

"C’est paisible, c’est joyeux, c’est généreux, c’est plein de bonheur et c’est très familial", souligne la Maire, Éricka Bareigts. "Nous c’est cette ambiance qu’on aime, de la culture partagée grandement à Saint-Denis et au-delà - la ville aime accueillir", ajoute-t-elle.

Grâce à vous, Saint-Denis a été, le temps d’une soirée, la plus grande scène musicale de l’île.