Casud : 60 millions d'euros pour la nouvelle voie urbaine du Tampon

Ce vendredi 16 juin 2023, le Conseil communautaire de la Casud - présidé par André Thien Ah Koon - s'est rassemblé. Au programme, le vote des affaires de la collectivité. Trois affaires de haute importance ont été votées (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La première affaire concerne la contournante du Tampon - nouvelle voie urbaine/TCSP- qui permettra de rejoindre le 14ème km depuis la tour des Azalées en passant par Trois Mares (clinique, nouvelle gare routière, Université).

Les conseillers communautaires ont voté le dossier environnemental, relatif à l’aménagement de cette nouvelle route, et qui sera déposé auprès des services de l’État.

Ainsi, les travaux de construction pourront commencer début 2024 pour être achevés fin 2025. Cette route permettra ainsi de réduire très considérablement les embouteillages.

60 millions d'euros d'investissement y seront consacrés dont 41 millions seront apportés par la Commune du Tampon.

Les deux autres affaires concernent l'attribution des marchés de maîtrise d’œuvre relatifs aux aménagements de la ZAE (Zones d'Activités Économiques) du 14ème Km et de celle du 19ème km. Ces deux futures ZAE viendront compléter celles de Trois-Mares et permettront l'installation d'entreprises sur la commune du Tampon et la création d'emplois.