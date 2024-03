Casud : lancement de la campagne de stérilisation animale 2024

Pour les chiens et chats

Ce lundi 11 mars 2024, a démarré la campagne annuelle et gratuite de stérilisation animale (chiens et chats) sur le territoire de la Casud. La gratuité se fait dans la limite de deux animaux par foyer. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'intercommunalité (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pour pouvoir en profiter, il faut :

- Résider dans l'une des communes de la Casud (Le Tampon, l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe)

- Avoir été non imposable en 2023 sur le revenu 2022

- Que l'animal concerné soit identifié (obligation légale). S'il ne l'est pas, l'identification sera faite par le vétérinaire (à un tarif préférentiel de 40 euros) au moment de la stérilisation.

La gratuité se fait dans la limite de deux animaux par foyer.

Pour tous renseignements : N° vert de la CASUD : 0800 327 327 ou sur le site : casud.re

Un quota de stérilisation est également réservé aux associations du territoire agissant dans le domaine de la lutte contre l'errance animale (20 animaux par association).

La campagne prendra fin lorsque les crédits alloués pour l'année seront épuisés.

Cette action annuelle se fait dans le cadre du partenariat instauré avec les services de l'Etat pour une aide aux personnes non imposables et en collaboration avec les "Vétérinaires pour Tous".

En plus de la campagne de stérilisation, la CASUD met en oeuvre d'autres actions pour lutter contre l'errance animale. Par exemple, campagne de sensibilisation de la population sur les aires de picnic, rondes et intervention des services de la fourrière intercommunale, etc.