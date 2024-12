Casud : les bus carsud seront gratuits les week-ends en 2025

Lors de son Conseil communautaire du 10 décembre 2024, la CASUD a décidé d'instaurer la gratuité des bus du réseau carsud les week-ends. Selon la communauté de communes, "cette mesure marque une étape clé vers une transformation durable du réseau de transports en commun dans le sud de La Réunion, conciliant soutien au pouvoir d'achat des habitants et gestion responsable des finances publiques". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

En instaurant la gratuité le week-end, la Casud répond aux besoins exprimés des usagers, notamment pour les déplacements liés aux loisirs, aux courses et aux visites familiales.

Les conclusions des États Généraux des Mobilités (EGM) de 2023 ont clairement souligné que 67% des participants privilégient une amélioration de la qualité et de la fréquence des services, tandis que seulement 22 % favorisent une gratuité totale.

Des impacts sociaux et économiques significatifs

La gratuité les week-ends permettra :

● De renforcer le pouvoir d'achat en offrant aux familles la possibilité de se déplacer sans frais supplémentaires.

● De dynamiser les commerces locaux et le tourisme, en facilitant l'accès aux marchés, événements et sites culturels.

Un choix budgétairement responsable et visionnaire

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche financièrement raisonnée, particulièrement dans un contexte économique très incertain, avec, entre autres, la chute du gouvernement Barnier.

Cette approche préserve les grands équilibres budgétaires tout en permettant de concentrer les ressources sur des investissements structurants, tels que le renouvellement de la flotte de bus et la modernisation des infrastructures.

Une mobilité modernisée pour l’avenir

La CASUD réaffirme son engagement en faveur d’un réseau de transports sécurisé, performant et accessible :

● Renouvellement de la flotte : dès 2025, la moitié des bus sera remplacée par des modèles modernes et équipés des dernières technologies.

● Innovation numérique : les applications Zenbus et Maas offriront des données en temps réel pour améliorer l'expérience des usagers.

● Développement de la mobilité douce : extension de l’offre de vélos électriques et création de nouvelles infrastructures pour encourager des déplacements durables.

Un tremplin vers la gratuité totale

La gratuité est déjà appliquée pour les enfants de moins de 3 ans, pour les plus de 65 ans, pour les personnes porteuses de handicap ainsi que pour les étudiants.

À partir de 2025, la gratuité des transports les week-ends marquera une première étape ouvrant la voie à une gratuité totale du réseau à long terme, tout en garantissant un cadre budgétaire équilibré et un service de qualité optimisé.

La CASUD, acteur engagé pour une mobilité durable

Avec cette décision, la Casud démontre qu’elle met l’accent sur des actions concrètes, pragmatiques et alignées avec les attentes de ses administrés.

La gratuité des bus Carsud les week-ends répond aux besoins immédiats des habitants tout en posant les bases d’une transformation durable et inclusive de la mobilité dans le sud de La Réunion.