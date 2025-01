Ce mardi 7 janvier 2025, la Casud informe la population du Tampon, dans un souci d'amélioration constante de ses services et conformément au nouveau calendrier de collecte 2025, que les jours de collecte des bacs jaunes par la Spl Sudec est modifié selon les secteurs depuis le mercredi 1er janvier 2025. La collecte des bacs jaunes se fait dorénavant du lundi au vendredi, une fois tous les 15 jours et non plus uniquement le mercredi. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Casud)