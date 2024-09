Casud : Remise des 50 premières cartes d'accès du centre d'apport volontaire et automatisé de Bois Court

Ce samedi 14 septembre 2024, Jacquet Hoarau, Président de la CASUD et Patrice Thien Ah Koon, maire du Tampon, ont remis les 50 premières cartes d'accès au Centre d'apport volontaire de Bois Court aux habitants du quartier qui en ont fait la demande. Une manière de faire un geste pour l'environnement avec 50 mini-déchetteries qui seront mises en place dans les quartiers des 4 communes de la Casud. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Casud)

"Le bon geste citoyen volontaire et environnemental de ces 50 premiers usagers permettra la mise en place d'autres mini-déchetteries de proximité dans les quartiers des 4 communes de la CASUD."

"L'enjeu des déchets nous concerne tous."

Ces deux déclarations de Jacquet Hoarau et de Patrice Thien Ah Koon démontrent à elles seules à quel point, il est important aujourd'hui de mettre en place des outils de proximité pour apporter des solutions faciles aux administrés afin de gérer au mieux les déchets, en augmentation constante.

Ce samedi 14 septembre 2024, Jacquet Hoarau, Président de la CASUD et Patrice Thien Ah Koon, maire du Tampon, ont remis les 50 premières cartes d'accès au Centre d'apport volontaire de Bois Court aux habitants du quartier qui en ont fait la demande.

Inauguré par André Thien Ah Koon le 12 juin dernier et après quelques semaines d'essai et d'ajustements, le centre d'apport volontaire et automatisé de Bois Court (le premier de l'île) permet aux administrés qui habitent à proximité et qui le souhaitent de pouvoir disposer de l'accès autonome à la mini-déchèterie du lundi au samedi de 8h à 17h.

D'un coût de 257903 €, et équipé de plusieurs bennes ainsi que de caméras de télésurveillance, les usagers pourront y déposer leurs déchets végétaux, cartons, gravats, métaux et encombrants. Les jours et horaires d'ouvertures pourront être élargis selon les besoins.

Pour demander une carte d'accès, les habitants de Bois Court peuvent appeler la SUDEC au n° vert : 0800 327 327