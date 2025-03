Casud : une campagne de stérilisation gratuite de chiens et chats

Dans le cadre de sa politique en faveur du bien-être animal et de lutte contre l'errance, la Casud débute ce lundi 17 mars sa campagne 2025, gratuite et ouverte à tous (particuliers et associations de protection animale) sous certaines conditions. Cette campagne se déroule dans le cadre du partenariat instauré avec les services de l'État pour une aide aux non-imposables et avec les "Vétérinaires pour tous". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Voici les conditions :

- Résider dans une des 4 communes de la CASUD (Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe et Le Tampon)

- Être non imposable en 2024 sur le revenu 2023

- L’animal doit être obligatoirement identifié (L212-10 code rural)

- Si l’animal n’est pas identifié, l’identification (obligatoire, d’un montant de 40€ à régler auprès du vétérinaire) se fera lors de la stérilisation (gratuite).

- Dans la limite de 2 animaux par foyer

Voici les pièces à fournir :

- Justificatif de domicile

- Pièce d’identité du propriétaire de l’animal

- Avis de non-imposition 2024 sur le revenu 2023

- Carte d’identité (I-CAD) de l’animal.

Pour toute inscription ou information :

- Allez sur en ligne sur ce site

- Dans une agence de la Casud

- Pour tous renseignements contacter ces numéros: 0693557053 ou N° Vert : 0800 001 601 (qui sera mis en service très prochainement). Il est également possible de contacter ce mail