Casud : un questionnaire relatif à la valorisation des biodéchets

La réduction des déchets est devenue indispensable afin de préserver l' environnement. Les déchets de jardinage et les restes alimentaires, qui sont également appelés biodéchets, peuvent être transformés en compost et être ainsi valorisés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de produire une source de nutriments, d'engrais et de composts naturels pour les plantes. La Casud propose un court questionnaire dont les réponses contribueront à créer une communauté plus durable pour répondre aux grands défis climatiques. Le questionnaire ne prend que 2 minutes. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Le questionnaire est trouvable en cliquant ici.