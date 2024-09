Casud : Charles Emile Gonthier, nouveau président de la SPL Sudec

Suite à la démission d'André Thien Ah Koon de ses différents mandats, au mois de juin dernier, la SPL Sudec devait élire son nouveau Président. C'est chose faite depuis ce jeudi 12 septembre 2024. En effet, les membres du conseil de surveillance de la SPL Sudec ont élu à l'unanimité Charles Emile Gonthier comme nouveau président de la Société Publique Locale. Dès son élection, Charles Emile Gonthier, conseiller communautaire et adjoint au maire du Tampon, a rappelé le rôle essentiel de la SPL Sudec dans la collecte des déchets verts, des encombrants et des bacs qui a augmenté entre 2023 et 2024 (respectivement de 60%, 41% et 2%). Isabelle Grosset-Paris et Jacquet Hoarau ont été élus 1ère vice-présidente et 2eme vice-président. Pour rappel, la SPL Sudec, est en charge notamment de la collecte des déchets sur le territoire des quatre communes (Le Tampon, Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe) de la Casud.