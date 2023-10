La Journée de l’innovation entrepreneuriale revient pour une deuxième édition

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) la 2ème édition de la Journée de l’innovation entrepreneuriale, ce samedi 4 novembre 2023 à partir de 9h à l’Espace Entrepreneuriat Sud de Saint-Pierre. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Une cinquantaine de partenaires seront présents sur l'événement. "Ce sera l'occasion pour certaines start-up de présenter ce qu'elles ont entrepris, et faire connaître les outils de la CCIR" indique Pierrick Robert, président de la CCIR.

L'Intelligence artificielle sera au coeur de cette journée. "L'IA est partout, que ce soit dans l'éducation, dans l'environnement, dans la santé...Tous les sujets sont concernés, nous avons donc misé cette année sur cette thématique" explique Pierrick Robert. "Cette journée est l'occasion pour le grand public de découvrir l'entrepreunariat, qui concerne tout le monde" ajoute-t-il. Ecoutez :

"Nous avons eu de très bons retours de l'édition de l'année dernière, le public avait répondu présent. Nous attendons cette année la venue du public et des professionnels, alors que le nombre de partenaires a doublé et que nous avons mis en place un concours qui permettra de gagner de nombreux lots" conclut-il.

Différents espaces seront présents :



• “Le Village”

Rencontrez les partenaires, les entreprises et les conseillers de la CCI Réunion pour vous accompagner dans le développement de vos projets et vous informer sur les dispositifs de financement.



• Tables rondes, Ateliers et Conférences

Informez-vous, échangez avec les experts de l’innovation, du financement et de l’intelligence artificielle…



• Start-up Corner

Rencontrez des start-uppeurs pour mettre en avant vos projets et donner de la visibilité à votre activité. Découvrez les start-ups innovantes de La Réunion lors de leur pitch de présentation.