CCI Réunion : 19 nouveaux apprentis au pôle formation, futurs collaborateurs d'EDF Réunion

Ce mercredi 18 septembre, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Réunion, a renouvelé son partenariat avec EDF Réunion. Et ce, pour le développement des compétences de ses collaborateurs actuels et futurs. Pour l'occasion, l'entreprise EDF et les services du centre de formation de la CCI ont organisé une matinée d'intégration des nouveaux apprentis au pôle formation nord à Saint-Denis (Photo : sly/www.imazpress.com)

La CCI Réunion, acteur incontournable de la formation, travaille en étroite collaboration avec EDF Réunion en mettant à disposition son expertise, ses infrastructures, et son savoir-faire pour accompagner ces jeunes dans leur parcours professionnel sur les métiers les plus demandés par la filière énergie.

"C'est un partenariat historique que nous avons avec EDF Réunion", lance Fabrice Marouvin, directeur du pôle formation nord de la CCIR.

Un de plus de trente ans entre les deux entités. "Le pôle joue un rôle important pour maintenir les entreprises à jour et il est essentiel dans le monde économique actuel."

- Deux années de formation -

À la rentrée 2024, l'entreprise accueille dans ses effectifs, 19 nouveaux apprentis du Bac Pro au Bac +5 en passant par le BTS ou la Licence issus des CFA tertiaire et technique de la CCI Réunion mais également de l’École du Numérique et de l’Ecole de Management de La Réunion, affirmant son engagement dans la formation des jeunes Réunionnais sur des métiers d’avenir (électricité, raccordement, services énergétiques, tertiaire, management, numérique), véritables passerelles vers l’emploi durable.

"Nous accueillons les nouveaux alternants qui commencent leur formation", explique Dominique Charzat, directeur d'EDF Réunion. "Notre objectif est d'avoir un vivier d'embauches pour répondre à nos besoins dans les années qui viennent pour garantir de nouvelles compétences."

Des compétences que les alternants vont acquérir durant leurs deux années de formation. À l'issue, certains d'entre eux pourront "trouver une débouché au sein même de l'entreprise quand ils auront leur diplôme", conclut le directeur d'EDF.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com