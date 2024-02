CCIR : le Président Pierrick Robert fait ses voeux au Domaine des Pierres

Le président Pierrick Robert accompagné de ses élus a rassemblé l’ensemble du personnel des neuf sites de la CCIR pour la présentation de ses vœux et des nouvelles ambitions de la mandature sur la nouvelle acquisition au Domaine des Pierres. C’est sur ce site que sera édifié le projet phare de la CCI Réunion pour les prochaines années. "Projet qui a pour ambition de fédérer les acteurs publics et privés en créant un écosystème innovant et regroupant les métiers traditionnels et futurs de la CCI Réunion pour répondre aux attentes des jeunes, des porteurs projets et des entreprises". Nous publions leur post ci-dessous. (Photo : sly/www.imazpress.com)