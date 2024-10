CCI Réunion : une journée dédié à l'intelligence artificiel et son impact sur les TPE-PME

Aborder l'Intelligence artificiel en tant que levier de croissance pour les TPE-PME, voilà l'objectif que se donne la CCI Réunion pour sa journée de l'innovation ce samedi 26 octobre 2024 au Domaine des Pierres à Saint-Pierre. L'occasion de réunir des professionnels autour d'un outil de développement qui peut s'avérer être un véritable couteau suisse pour les entreprises, sans forcément remplacer l'humain. Le tout dans un discours vulgarisé et autour d'ateliers pratiques pour permettre une meilleure compréhension (Photo : sly/www.imazpress.com)

Chat GPT, Gemini, Midjourney ou encore Siri… Ces noms qui sonnent de plus en plus familiers seront probablement à l'ordre du jour de la troisième édition de la journée de l'innovation entrepreneuriale de la CCIR.

"Les intelligences artificielles sont de véritables couteaux-suisses, on peut les utiliser pour presque tout", affirme Salah-Eddine Benzakour, dirigeant de l'entreprise Puissance AI. Il souligne : "On peut les utiliser pour trouver des recettes de cuisine, des livres ou des chansons mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui il faut montrer que l'intelligence artificiel a aussi sa place au sein des entreprises".

Pour convaincre les entreprises, le dirigeant de l'entreprise Puissance AI a une méthode bien rodée : "il faut s'appuyer sur les trois piliers d'une entreprise : la croissance, la productivité ainsi que la partie R&D et innovation. Le tout à travers trois questions : comment augmenter son chiffre d'affaires ? Comment augmenter sa rentabilité ? Et comment rester sur le marché ?"

Quant à la question qui fait débat : est-ce que les IA peuvent remplacer l'humain ? Le conférencier nuance ses propos : "C'est une question fréquemment posée et pour laquelle je dirais oui et non. Oui parce que certains métiers sont plus pratiques et rapides une fois automatisé tel que les péages. Et non parce que l'IA n'est qu'un outil et ne replace pas la partie créative et non-robotique de l'humain".

Ce dernier animera des ateliers matins et après-midi afin de briser la barrière des idées préconçues sur l'intelligence artificiel. Regardez

- L'IA pour accompagner la mutation des entreprises -

"L'intelligence artificielle est partout et elle est utilisée par toutes les personnes. Utiliser son téléphone aujourd'hui c'est faire appel à l'intelligence artificiel, pareil pour consulter un service bancaire en ligne. Et les mutations d'entreprises passent par le même procédé", précise Pierrick Robert, président de la CCI.

"La CCI Réunion mise actuellement sur l'avenir pour accompagner le développement, la structuration des entreprises réunionnaises", déclare le président. Il s'ajoute : "le sujet de l'IA est incontournable car nous sommes aujourd'hui face à défi que nous voulons relever, et nous voulons nous faire accompagner parce qu'une IA peut être à la fois une conséquence et un atout". Regardez

Un évènement qui prendra place au Domaine des Pierres à Saint-Pierre, un nouveau lieu de 1.000 mètres carrés appartenant à la CCI destiné à accueillir des conférences, des manifestations, des espaces pour bureau et un centre de formation pour hôtellerie et restauration.



cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com