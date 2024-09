Transport routier de matériaux et de béton prêt à l'emploi : la CCIR chiffre les coût de revient

Dans le cadre de ses missions de représentation et d'appui aux entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Réunion mène depuis 2005 des actions de structuration de la filière transport et logistique. Dans la continuité des travaux menées en 2012, la CCI a lancé une mission pour actualiser le simulateur de coût de revient, auprès des activités de transport en benne de travaux publics et le transport de béton prêt à l'emploi. Une mission sur laquelle la Chambre revient ce mardi 17 septembre 2024. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Cet après-midi nous avons eu l'occasion avec les donneurs d'ordres et les transporteurs de faire la restitution de l'étude sur le calcul du coût de revient dans ce secteur", explique Pierrick Robert, président de la CCI.

"Nous connaissons les difficultés que traverse la profession du transport et les problèmes que rencontrent les transporteurs en activité. La situation économique avec le manque d'activité et les difficultés à trouver du personnel et à pouvoir honorer certaines prestations", poursuit-il.

Raison pour laquelle la CCI a "travaillé sur une étude pour le calcul du coût de revient". Suite à cela, plusieurs ateliers seront menés dans les différents secteurs "pour être au plus juste du prix qui doit être pratiqué dans le secteur".

Vous savez "la bonne marge d'une entreprise vient quand on met un cadre".

Les 18 et 19 septembre, les entreprises de transports de marchandises sont invitées à participer à des ateliers de prise en main du simulateur de coût de revient développé par le CNR.

Ces ateliers seront animés par le Comité National Routier avec l'appui de la DEAL et de la CCI Réunion.

