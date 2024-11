La CCIR a reçu Jean-Claude Brunet, l'ambassadeur délégué à la coopération régionale

Ce mercredi 20 novembre 2024, le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie (CRITT) Réunion a accueilli Jean-Claude Brunet, ambassadeur délégué à la coopération régionale. L'occasion de parler stratégie en matière d’exportation du savoir-faire réunionnais et de diversification des approvisionnements régionaux. L'objectif est de favoriser la résilience économique et le développement régional dans la zone océan Indien. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : CCIR)