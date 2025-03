Saint-Denis : une conférence à la CCI Réunion sur les opportunités du marché japonais

Le mercredi 26 mars 2025, la CCI Réunion organise une conférence à son siège situé à Saint-Denis, sur les opportunités économiques offertes par le Japon. Selon la CCI, ce pays, leader mondial en innovation et en industrie, offre un accès aux dernières avancées technologiques et industrielles. Il offre également des "opportunités pour l’exportation de produits agroalimentaires". La conférence prévue le matin de 8h30 à 12h30 abordera également le développement du tourisme, le renforcement des liens culturels et l'inspiration pour une croissance plus verte et responsable. (Photo : www.imazpress.com)

L'après-midi de 14h à 16h; sera consacré à un rendez-vous RDV BtoB. "Ne manquez pas notre Journée pays Japon", indique la CCI.

Pour participer, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Pour plus d'infos : 02 62 94 21 63 international@reunion.cci.fr