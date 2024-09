CCIR : Pierrick Robert et Fadil Beekhy souhaitent une bonne rentrée au Centhor

Le Centhor, située à Saint Paul, est une école spécialisée consulaire dédiée aux formations dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Pierrick Robert, président de la CCI Réunion et Fadil Beekhy, vice-président de la commission formation ont souhaité ce lundi 9 septembre 2024 une bonne rentrée à tout le centre de formation, aux apprentis, aux stagiaires et à l'équipe pédagogique. Nous publions le post ci-dessous (Photos : www.imazpress.com et CCIR)

Le président a encouragé les apprentis et a rappelé l'importance de la formation et des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dans le tissu économique réunionnais, des secteurs en perpétuelle évolution. Cette formation offre une variété de programmes allant du CAP au niveau licence professionnelle, tous conçus pour répondre aux besoins du secteur.

La visite de Pierrick Robert et de Fadil Beekhy s'est terminée sur une note gourmande avec un petit déjeuner en compagnie des apprentis.