CCIR : Pierrick Robert et les membres élus réunis pour accompagner les entreprises réunionnaises

Le vendredi 14 février 2024, le président Pierrick Robert et les membres élus se sont réunis au siège de la CCI Réunion pour une nouvelle Assemblée Générale. Les points qui ont été évoqués sont : l'information relative au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, la délibération relative aux tarifs des produits et prestations au premier janvier 2025, l'accueil du président de CCI France, la préparation de la cérémonie de remise des médailles du 22 février 2025 et la mise en œuvre de la cellule d'accompagnement des entreprises en difficulté. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : CCIR)