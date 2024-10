CCIR : rencontre entre groupements professionnels et associations de commerçants

Le dimanche 6 octobre 2024, la CCIR a organisé une rencontre entre groupements professionnels et associations de commerçants dans un hôtel de l'ouest, cette réunion s'est divisée en deux parties. La première partie de cette rencontre s'est déroulée avec plus de 50 chefs d'entreprises qui ont discuté de la situation économique et notamment de l'ouverture des commerces le dimanche et la seconde partie a été dédiée à la signature des conventions de partenariat pour la structuration des associations et la dynamisation des espaces commerciaux. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: CCIR)